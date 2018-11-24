روحاني: مستعدون للدفاع عن الجزيرة العربية دون مقابل

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني "دفع دول إسلامية مليارات الدولارات لدول غربية لحمايتها وبالتالي التعرض للإذلال"، وشدد على أن إيران مستعدة "للدفاع عن الجزيرة العربية دون أي مقابل".

وقال روحاني في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بنسخته الـ32 المنعقد في طهران، متسائلا: "ما الذي تحتاجون إليه من أمريكا لتدفعوا لها؟.. نحن على استعداد للدفاع عن الجزيرة العربية كما ساعدنا العراق وأفغانستان بدون أي مقابل".

وتابع: "عليكم أن تخافوا القوى العظمى والخونة. أما نحن فإخوانكم ونقف إلى جانبكم، ونتألم حين نرى جرائم كبرى تقع في المنطقة باسم الدين. ونحن أسفنا لحادثة اسطنبول (مقتل جمال خاشقجي)، حيث تم تقطيع إنسان بيد مسلم.. هذه وصمة عار للمسلمين".

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية "الوحدة الإسلامية"، منوها بأنها، "لن تتحقق بالشعارات، بل يجب على الجميع أن يعترف بالآخر، ويجب ألا نعمل باسم المذهب للتضييق على الدين ولا باسم الشيعة أو السنة لفرض السيطرة على المنطقة، فمكانة الإسلام واسعة ومكانة المذهب محترمة بدون اتهام المذاهب الأخرى".