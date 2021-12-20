روسيا أحبطت 32 هجوما إرهابيا في عام 2021

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا أحبطت 32 هجوما إرهابيا خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في بيان عبر الفيديو بمناسبة يوم العاملين في الأجهزة الأمنية في البلاد: “على مدى السنوات الأخيرة، كان هناك تقدم ملحوظ وتحركات إيجابية في هذا الميدان الصعب والمسؤول للغاية (الحرب ضد الإرهاب). كان هناك انخفاض كبير في التهديد الإرهابي”.

وقال بوتين “على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، تم إحباط أكثر من 200 هجوم إرهابي، وانخفض عدد الجرائم الإرهابية بشكل كبير خلال هذه الفترة”، مضيفا أن “الغالبية العظمى من هذه الجرائم تم القضاء عليها في مهدها”.

وشكر الرئيس الروسي الأجهزة الأمنية وقال إنه بفضل فعاليتكم وتنسيقكم تم القضاء على 61 جريمة ارهابية من بينها 32 هجوما على مدى الـ11 شهرا الماضية هذا العام .