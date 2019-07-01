روسيا أكملت نصب "أس300" بمصياف السورية

أعلنت شركة إسرائيلية متخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، أن روسيا استكملت نصب جميع بطاريات منظومة صواريخ "أس300" شمال غرب سوريا.

وبحسب تقرير صدر عن موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المنطقة التي نصبت فيها روسيا "أس300"، هي بلدة مصياف السورية المرتفعة.

ونقل الموقع عن الشركة الإسرائيلية أن منظومة "أس300" في سوريا تبدو أنها تعمل بالكامل، محذرا من أن ذلك يشير إلى وجود تهديد أكبر لقدرة إسرائيل على شن غارات جوية ضد القوات الإيرانية والتشكيلات الموالية لها هناك.

ونشر الموقع لقطات من أقمار صناعية تحمل تاريخ 19 شباط/ فبراير الماضي، تبين أن 3 بطاريات من أصل أربع نصبت بالكامل في قاعدة ببلدة مصياف، الواقعة شمال غرب سوريا.

وأظهرت صور جديدة أن البطارية الرابعة أخذت مكانها هي الأخرى، بعد تسعة أشهر من قيام روسيا بتزويد سوريا بهذا النظام المتطور للدفاع الجوي.

وسبق أن هددت إسرائيل بتدمير منظومة "أس300" إذا تم استخدامها ضد طائراتها المقاتلة، بغض النظر عن رد فعل روسيا المحتمل من ذلك.

وجاء القرار الروسي بتزويد النظام السوري بمنظومة دفاع جوي متطور بعد إسقاط الاحتلال طائرة استطلاع روسية خلال غارة جوية على سوريا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشعل الأمر توترا غير مسبوق بين روسيا وإسرائيل، واتهمت موسكو تل أبيب علانية، بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة ومقتل من فيها.