روسيا: إرسال 87 ألف عسكري الى الجبهة ومقتل 190 مرتزقا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن احباط هجمات اوكرانية على مناطق سيطرت عليها روسيا التيت حدثت عن مصرع 300 اوكرانيا و190 مرتزقا، واشارت على لسان وزير الدفاع سيرغي شويغو الى ارسال 87 الف جندي روسي الى الجبهات فيما تطوع 15 الفا في القوات المسلحة

إرسال 87 ألف عسكري إلى جبهات القتال

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن 87 ألف عسكري تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، تم إرسالهم إلى جبهات القتال، وهي التعبئة التي طلب خلالها الرئيس فلاديمير بوتين انهاءها بعد الوصول الى 300 الف جندي

ويوضح شويغو أن القوات الروسية تشن عمليات وهجمات عالية الدقة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية، مشيرا الى ان بلاده تعمل على تدارك وقوع ضحايا مدنيين، متهما نظام كييف بـ "ارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف حياة المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية" من خلال قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ونقاط إجلاء السكان المدنيين

15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي

وكانت هيئة الأركان العامة الروسية قد كشفت عن ان 15 ألف شخص سجلوا أنفسهم في وحدات المتطوعين للقتال في اوكرانيا، وقال رئيس المديرية الثانية لإدارة التنظيم والتعبئة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر تولياغونوف، ان هؤلاء تقدمو بطلب التطوع "وانضموا إلى مفارز المتطوعين، على سبيل المثال قوات "أحمد" الشيشانية".

المرتزقة في اوكرانيا

على صعيد عدد القتلى الاوكرانيين فقد اشارت التقارير الاعلامية الروسية الى انه تم تحييد أكثر من 190 مقاتلا من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا خلال آخر أسبوعين، إلى جانب تدمير 74 دبابة و235 عربة مدرعة، الى جانب مصرع 300 عسكري اوكراني اثناء الهجوم على كوبيانسك، وكراسني ليمان ونيكولايف-كريفوي روغ