روسيا تأمر بوقف كافة أنشطة الوكالة اليهودية في صفعة لإسرائيل

أكدت الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء، انها تبلغت رسميا بقرار روسيا حظر كافة أنشطة الوكالة اليهودية على أراضيها، والذي من شأنه ان يوقف عمليات هجرة اليهود من هذا البلد الى اسرائيل، ويأتي بمثابة صفعة في خضم تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو "جرى اطلاعي صباح هذا اليوم (الثلاثاء) على قرار وزارة العدل الروسية. وكما هو معروف، فان الوكالة اليهودية هي ذراع مركزية للحكومة والوزارة من اجل المساعدة في هجرة اليهود من حول العالم الى دولة إسرائيل".

واضاف تامانو أن "علينا ضمان ان مجال العمليات يجري الحفاظ عليه كما كان عبر السنين. ناشدت رئيس الوزراء العمل مع الادارة في موسكو من اجل حل المشكلة، وارغب في تعزيز المجتمع اليهودي في روسيا، والذي لا بد انه قلق الان بشأن تبعات القرار".

وشددت الوزير الاسرائيلية على ان "الهجرة هي حق اساي لليهود في روسيا وسنعمل من اجل ضمان الحفاظ عليه كذلك".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق الثلاثاء، ان القرار الروسي جاء عبر رسالة جرى تسليمها الى الوكالة مطلع الاسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوكالة اليهودية تأكيدهم تلقي الرسالة، لكنهم رفضوا التعقيب بشأن الرد الذي قالوا انه قيد الدراسة حاليا في مكاتب المنظمة في القدس وبالتشاور مع مكتب وزير الخارجية الاسرائيلي.

وقالت الوكالة ردا على استيضاح من الصحيفة بخصوص الخطوة الروسية أنه "كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، يطلب إلينا عادة القيام ببعض التعديلات، كما هو مطلوب من قبل السلطات".

وأضافت أن "الاتصالات مع السلطات تتواصل باستمرار، بهدف مواصلة أنشطتنا بالتوافق مع الأنظمة الموضوعة من الهيئات المختصة. وحتى في الوقت الحالي، فإن مثل هذا الحوار يحدث".

أزمة متصاعدة

الخطوة الروسية القاضية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية تأتي وسط تنامي التوتر بين موسكو وإسرائيل على خلفية موقف الأخيرة من الحرب الجارية في أوكرانيا وسياستها الداعمة لكييف ورئيسها فولودومير زيلنسكي ذي الاصول اليهودية.

وايضا تشمل اسباب التوتر الساحة السورية، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، الضربات التي تشنها القوات الاسرائيلية في هذا البلد بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف غير مشروط لهذه الهجمات.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن أوامر السلطات الروسية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية، والتي وصفتها بانها خطوة دراماتيكية، سيكون من شأنها تقويض قدرة اليهود الروس على الهجرة الى إسرائيل.

وأشارت الى أن آلاف اليهود الروس قد أتموا إجراءات الهجرة لكنهم لا يزالون ينتظرون توافر رحلات جوية الى إسرائيل، في وقت تسببت العقوبات الغربية على موسكو بوقف معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى روسيا.

اليهود عالقون في روسيا

نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان المهاجرين اليهود باتوا عالقين في روسيا.

وقال مسؤول رفيع في الجالية اليهودية في روسيا لصحيفة جيروزاليم بوست ان "الناس من الجالية اليهودية باتوا يستشعرون الستار الحديدي ينطبق عليهم، وهم يخشون ان لا يستطيعوا الفرار خارج البلاد".

واضاف ان "عددا من اليهود قالوا ان السلطات الروسية تحاول اعتقالهم وانهم باتوا يخشون على حياتهم".

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة اليهودية هو تشجيع وتسهيل هجرة اليهود الى اسرائيل من المجتمعات التي يعيشون فيها حول العالم.

وفي حال فقدت الوكالة قدرتها على العمل في روسيا، فستكون هذه المرة الاولى منذ 30 عاما التي يجري فيها منع اليهود الروس من الهجرة الى إسرائيل.