روسيا تتوعد المسؤولين عن تعذيب جنودها الاسرى في أوكرانيا

توعدت روسيا الأحد، بإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب جنودها الأسرى في أوكرانيا.

وحملت وزارة الدفاع الروسية من وصفتهم بـ"النازيين الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف" المسؤولية عن "تعذيب عدد قليل من الأسرى" الروس، متعهدة بأيجادهم ومعاقبتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدمه النازيون الألمان وأتباعهم من رجال الشرطة خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف "أود التأكيد على أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع النازيين الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها".

وتابع ان "هذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".

وللمرة الاولى منذ بدء الهجوم الذي تشنه في اوكرانيا منذ اربعة ايام، اقرت وزارة الدفاع الروسية بان عددا من الجنود الروس قتلوا وأصيبوا.

وأضافت الوزارة، أن عدد ضحاياها أقل بكثير من ضحايا الجانب الأوكراني دون تحديد أي أعداد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إنه منذ بدء ما تسميه روسيا بـ“العملية العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا، قصفت القوات المسلحة الروسية 1067 موقعا عسكريا أوكرانيا.

وتؤكد كييف، أن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 4300 جندي روسي، وأسرت نحو 200.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.