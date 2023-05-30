روسيا تجري تبديلاً لقواتها شمال سورية

نفت مصادر اعلامية ان تكون القوات الروسية قد سحبت قواتها من الشمال السوري وخاصة ريف حلب واكدت ان سحب القوات بغرض استبدالها وهو ما يتم بشكل دوري

واعادت صور انسحاب القوات الروسية الى الاذهان اخلاء مواقعها في الجنوب السوري مع بداية الحرب الروسية على اوكرانيا ، حيث استعانت وزارة الدفاع الروسية بتشيكلات وقوات كانت تعمل في الجنوب السوري

وقالت مصادر متطابقة ان القوات الروسية أجرت اليوم الثلاثاء عمليات تبديل لبعض قواتها في ريف حلب وخصوصاً مناطق الشهباء وعفرين كما اخلت بهدف التبديل مناطق مدينة تل رفعت في الشهباء وكذلك مطحنة الفيصل في محيط قرية كشتعار التابعة لعفرين.

وحسب المصادر فان القوات الروسية تجري عمليات تبديل لقواتها بشكل دوري مما يسمح بـ إرسال الجنود بعد فترة من الخدمة في إجازات سنوية الى بلادهم أو يتم تبديل مهامهم لينتقلوا إلى قاعدة حميميم في ريف اللاذقية او مواقع اخرى لاستكمال مهمتهم في سوريا والتي بدأت في أيلول عام 2015 بطلب من النظام السوري

وتتواجد قوات اميركية وكردية مسلحة ، وتركية واخرى معارضة وفصائل مدعومة من انقرة في الشمال السوري ، كذلك قوات تابعة للنظام وايران بالتالي فان التواجد الروسي مهم ودقيق وحساس ومن غير المعقول ان تنسحب القوات الروسية وتخلي الساحة لمنافسين لها في المنطقة