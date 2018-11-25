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روسيا تحتجز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش

روسيا تحتجز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش
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