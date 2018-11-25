روسيا تحتجز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش

الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بجنوب روسيا

اتهمت القوات البحرية الأوكرانية الأحد روسيا باحتجاز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش قرب بحر آزوف، بعد أن اطلقت النار باتجاهها ما أدى الى سقوط جريحين أوكرانيين.

وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو عن "تنديده بهذا العمل العدواني الذي قامت به روسيا بهدف الدفع عمدا نحو تفاقم الوضع" في هذه المنطقة.

وجاء في بيان لقيادة القوات البحرية الأوكرانية أن "القوات الخاصة الروسية احتجزت السفن الثلاث" مضيفا "هناك معلومات تفيد بأن بحارين أوكرانيين أصيبا بجروح".

وكانت البحرية الاوكرانية اتهمت في وقت سابق روسيا بإطلاق النار على هذه السفن التي كانت تحاول الانتقال من البحر الأسود الى مضيق كيرتش الذي يفصل القرم عن روسيا ويعتبر مدخلا الى بحر آزوف.

وأضاف بيان البحرية الأوكرانية ان "الزورقين السريعين المدرعين برديانسك ونيكوبول اصيبا برصاص العدو ولم يعودا قادرين على الإبحار. أما القاطرة اياني كابو فقد أجبرت على التوقف".

وكان الوضع تدهور الاحد حول بحر آزوف بشكل مفاجىء، واتهمت أوكرانيا روسيا بأنها صدمت سفينة أوكرانية وعرقلت الدخول الى بحر آزوف الواقع بين القرم وشرق اوكرانيا.

وأعلنت البحرية الأوكرانية أن حرس الحدود الروس صدموا الأحد قاطرة أوكرانية في البحر الاسود قبالة القرم، واعتبرت هذه الأعمال "عدوانية ضد سفن اوكرانية" لمنعها من عبور مضيق كيرتش للوصول الى بحر آزوف.