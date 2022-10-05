روسيا تحذر اميركا من ضربة مباشرة لقواتها في اوكرانيا

انذرت القوات الروسية المقاتلة في اوكرانيا ، الاميركيين من توجيه ضربة لقواتهم او الاشتباك المباشر مع المجموعات التي تقدم دعما للقوات الاوكرانية وسط اصرار من مويكو بان معركتها تحولت لمواجهة الناتو وليس القوات الاوكرانية فقط,

واشارت الولايات المتحدة الى انها تقدم المزيد من الاسلحة الى الجيش الاوكراني والمرتزقة العاملة معه ، وقالت روسيا ان هذا الدعم "يزيد من خطر حدوث اشتباك عسكري مباشر" بين روسيا والغرب حيث قدمت اسلحة متطورة وبكميات كبيرة يبدو انها رجحت كفة القوات الاوكرانية التي استعادت بعض المناطق من القوات الروسية ، ومؤخرا اعلنت الولايات المتحدة تخصيص 625 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، لتضاف الى 17 مليار دولار للدعم العسكري لكييف منذ 24 فبراير/شباط.

ووفق سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن ذلك "تهديدًا مباشرًا" لموسكو، واصفا الولايات المتحدة بأنها "شريك في الصراع".

وقال السفير الروسي: "ندعو واشنطن إلى وقف استفزازاتها التي قد تؤدي إلى أخطر العواقب".