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روسيا: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين"

روسيا: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين"
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