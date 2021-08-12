روسيا.. تحطم مروحية على متنها 16 شخصا

سقطت الخميس في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا .

وقد هرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين الى موقع حادث سقوط المروحية وهي من نوع "مي-8" .

وبحسب المعلومات الأولية فقد كان على متن المروحية “3 من طاقمها و13 راكبا" جميعهم من السياح، فيما أشار مصدر في وزارة الصحة المحلية إلى إنقاذ 9 أشخاص.

وقال المصدر لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء “تم العثور على تسعة اشخاص وجميعهم أحياء”، مضيفا أن أعمال البحث والانقاذ لا تزال مستمرة.

ولا يزال مصير الركاب السبعة الباقين مجهولا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تعنى بالحوادث الجوية إنه تم فتح تحقيق في انتهاك قواعد السلامة الجوية.

وكانت المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو تنقل السياح الى خودوتكا، وهو بركان قرب مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

وكامشاتكا منطقة شاسعة يسكنها القليل من الناس لكنها تعد وجهة سياحية هامة بسبب البراكين الموجودة فيها ومناظرها الطبيعية الجميلة.

في أوائل تموز/يوليو، أدى تحطم طائرة تابعة لشركة محلية صغيرة في شبه الجزيرة الى مصرع 19 شخصا.

ولروسيا سجل ضعيف في مجال السلامة الجوية، لكن معايير الطيران الروسية شهدت تحسنا كبيرا منذ عام 2000، حيث استبدلت شركات الطيران الرئيسية طائراتها القديمة التي تعود للحقبة السوفياتية بطائرات أكثر حداثة.

لكن مشاكل الصيانة وتراخي التقيد بقواعد سلامة الطيران لا يزالان يشكلان عقبة كبيرة.