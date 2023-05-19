روسيا تحظر دخول أوباما إلى أراضيها

ورد اسم الرئيس الاسبق باراك اوباما ضمن قائمة شملت 500 اميركي قررت روسيا الجمعة حظر دخولهم الى اراضيها ردا على العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

ونص بيان لوزارة الخارجية الروسية على "منع 500 امريكي من دخول روسيا الاتحادية" من بينهم اوباما، وذلك ردا على العقوبات التي تفرضها ادارة الرئيس جو بايدن بصورة دورية على موسكو.

وفي وقت سابق الجمعة، اعلنت واشنطن ادراج الاستخبارات العسكرية الروسية على قائمة جديدة من العقوبات.

كما اعلنت مجموعة السبع في قمتها المنعقدة في اليابان من الجمعة الى الاحد، فرض عقوبات جديدة على روسيا للحد من قدرتها على مواصلة الحرب ضد اوكرانيا.

وتشمل التدابير العقابية التي تضمنها الاعلان المشتركة لقادة دول مجموعة السبع وفي مقدمتهم بايدن فرض قيود خانقة على منتجات اساسية تشكل مداخيلها مصدر تمويل للحرب الروسية، وكذلك على كيانات يشتبه في ايصالها معدات الى قوات موسكو على الجبهة في اوكرانيا.

واستهدفت بريطانيا والاتحاد الاوروبي قبل ذلك قاع الالماس الروسي الذي يدر مليارات الدولارات سنويا على موسكو.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه الخطوة رسالة الى موسكو مفادها ان مجموعة السبع ستبقى حازمة في دعمها لاوكرانيا، فيما تحدث شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي بسخرية قائلا ان الماس روسيا لن يبقيى الى الابد.

