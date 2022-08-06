روسيا تدين "لا مبالاة" الغرب ازاء قتل اسرائيل للفلسطينيين

نددت السفارة الروسية في مصر السبت، بما وصفته "لا مبالاة" من الغرب إزاء قتل اسرائيل للفلسطينيين، وتدميرها لقطاع غزة.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا "العدوان" الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 15 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 125 شخصا.

في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المُحاذية للقطاع.

وقالت السفارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الغرب يقلق للغاية من الوضع في أوكرانيا ويعرض قلقه عن طريق محاولات شيطنة روسيا، بينما يراقب بلا مبالاة الإسرائيليين وهم يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع غزة".

وتشهد العلاقات بين موسكو وتل أبيب تدهورا مضطردا على خلفية موقف الاخيرة من الحرب التي تشنها روسيا في اوكرانيا.

وفي احدث فصول الأزمة المتصاعدة بين الجانبين، أعلنت محكمة في موسكو مؤخرا أن وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية للهجرة، التي تساعد اليهود على الانتقال إلى إسرائيل.

وكان رئيس وزراء اسرائيل يائير لبيد، انتقد بشكل مباشر الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن في الأشهر التي أعقبت الغزو، لم يدل سلفه نفتالي بينيت، بأي انتقاد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدا حاجة إسرائيل إلى علاقات قوية مع موسكو.

واعتبر محللون أن تصريحات لابيد دفعت جزئيا إلى تحرك موسكو لإغلاق فرع الوكالة اليهودية في روسيا، على الرغم من أن لابيد حذر من أن إغلاق فرع الوكالة في موسكو سيشكل "حدثا خطيرا" يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين.