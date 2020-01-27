روسيا ترسل المجموعة الثانية “إس-400” إلى الصين

صرح مصدر عسكري بأن روسيا أكملت تسليم المجموعة الثانية من أنظمة صواريخ “إس-400” للدفاع الجوي إلى الصين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الاثنين عن المصدر أنه “تم تسليم المجموعة الثانية من “إس-400″ إلى الصين، حيث تم الانتهاء من تسليم تقسيمين من منصات الإطلاق، ومحطات الرادار، والطاقة، والمعدات المساعدة، وقطع الغيار والأدوات”.

وكشف المصدر أن شهادة قبول المجموعة الثانية من إس-400 تم توقيعها في الصين في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن جميع أجزاء المجموعة تم تسليمها إلى الصين عن طريق البحر.

ووفقا للوكالة فإنه كان تم الانتهاء من تصنيع المجموعة الثانية من إس- 400 المخصصة للصين في نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وفي عام 2014، أصبحت الصين أول دولة توقع اتفاقية لشراء هذه الأنظمة مع موسكو. وتم تسليم المجموعة الأولى عام 2018.