روسيا تستأنف هجومها في اوكرانيا بعد وقف قصير لإطلاق النار

استأنفت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين، فيما ابلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستعداد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي للقائه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: ”نظرًا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)“.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق السبت، وقفا لإطلاق النار؛ للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

وقالت وزارة الدفاع إن ”الجانب الروسي يعلن نظام إسكات“ السلاح اعتبارا من (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) و“فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا“، في حين ذكرت بلدية ماريوبول أن الإجلاء بدأ (التاسعة بتوقيت غرينتش)“.

واضافت أنه ”تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية“.

في حين نقلت وكالة ”انترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع قولها السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت أنه تم إسقاط 4 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27″ في معركة جوية قرب“ زيتومير“ على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

وقالت وكالة ”تاس“ للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء حرب روسيا مع أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن ”هجمات بلا رحمة“ عليها.

وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق ”تلغرام“ أنه ”منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة“، داعيا إلى ”مواصلة المقاومة“.

وأضاف: ”نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار“، مؤكدًا أن ”أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية، وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة“.

زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

وفي الغضون، أعلن في أنقرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقائه.

الرئيسان الروسي فلادمير بوتين (بمين) والتركي رجب طيب اردوغان

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن زيلينسكي أكد خلال اتصالاته مع أردوغان استعداده لعقد لقاء مع بوتين في إسطنبول أو أنقرة.

وتابع قالن: "رئيسنا نقل للتو هذه الرسالة إلى بوتين... سنواصل عملنا في هذا الاتجاه".

وتابع: "عقد مثل هذا اللقاء بلا شك سيؤثر إيجابا على الأوضاع الراهنة. نحن في تركيا جاهزون للإسهام في ذلك".

وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا لبحث سبل تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، فقد اعلنت الرئاسة الروسية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وصل الى موسكو السبت، حيث التقى بوتين وبحث معه العملية العسكرية التي تشنها روسيا في اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين عقد لقاء مع بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تكون تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وعرض بينيت على بوتين في محادثاتهما الأخيرة التوسط في الأزمة، على خلفية امتناع إسرائيل عن الانضمام إلى العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، اذ نعمل اسرائيل أيضًا للحفاظ على علاقات جيدة مع كييف.