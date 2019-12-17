روسيا تستثمر نصف مليار دولار في ميناء طرطوس السوري

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، للصحافيين أنه من المقرر أن يستثمر نصف مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة في تحديث ميناء طرطوس السوري.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من العام الجاري، انتهاء "الأعمال القتالية الواسعة فعلا" في سوريا، مشددا على ضرورة مساعدة السلطات السورية في بعث اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

وقال يوري بوريسوف: "الجانب الروسي يعتزم تطوير وتحديث عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. وتقدر قيمة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بـ 500 مليون دولار".

ولفت المسؤول الروسي إلى أنه يندرج في خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، "يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج" والذي وفقا لذلك سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري.

وبعد أن أنفقت روسيا خلال السنوات الماضية أكثر من مليار دولار لمساعدة إصلاح البنية التحتية السورية، أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، في إطار هذا النهج، عن إطلاقها حزمة من الإجراءات الخاصة بالاستثمار في الاقتصاد السوري للإسهام في الإسراع بإعادة إعمار البلاد خلال فترة ما بعد الحرب، والتي هدفت إلى تطبيقها زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إلى سوريا، حيث أجرى محادثات واسعة مع رئيسها، بشار الأسد، وعدد من المسؤولين المحليين.

ووصل يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، يوم الاثنين، إلى سوريا، وأجرى محادثات مع الرئيس، بشار الأسد، ومسؤولين سوريين، وتمت مناقشة موضوع تحديث ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، وغيرها من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون التجاري بين البلدين.

ومن المقرر أن تعقد جلسة اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وسوريا أواخر العام الحالي.

ووقعت روسيا وسوريا في 2017 اتفاقا حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.