روسيا تستهدف مصفاة نفط ومستودعات وقود في أوديسا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها وجهت ضربات صاروخية استهدفت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، المطلة على البحر الأسود، مشيرة إلى أن تلك المنشآت كانت تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن الوزارة قولها إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر والجو دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا.

من ناحيته، أعلن مجلس مدينة أوديسا، في منشور على الإنترنت، إن صواريخ أصابت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية إن أحد "مرافق البنية التحتية المهمة" في المدينة تعرض للقصف.

يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

My friend sent me this from odesa from early this morning pic.twitter.com/6gkevRZYl3 — William A. Verboon🇺🇦 (@arie_verboon) April 3, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للانفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا.

وذكرت الهيئة في منشور على "فيسبوك" أن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.

وتعد أوديسا بموقعها الاستراتيجي ومينائها هدفا رئيسيا للقوات الروسية في العملية في العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، وكانت مسرحا لعدة مواجهات مؤخرا بين القوات الأوكرانية والروسية.

الإجلاء من ماريوبول

من ناحية ثانية، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من ماريوبول سيستمر اليوم الأحد حيث تحاول الحافلات الاقتراب من المدينة المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في مقطع مصور نشر على الإنترنت "ستحاول 7 حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وفقا لرويترز.

وقالت إن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.