روسيا تسمح للاجانب بالانضمام للجيش

فتح مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المجال امام المواطنين الاجانب وعديمي الجنسية للالتحاق بالقوات المسلحة الروسية، فيما لا يزال منح الجنسية الروسية للمقاتلين الاجانب الى جانب القوات النظامية ساري المفعول

وفي نص المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي انه "يحدد هذا البند أداء الخدمة العسكرية في وقت السلم، للمواطنين الذين لديهم جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، وللمواطنين الأجانب في القوات المسلحة الروسية".

ويتماشى المرسوم المذكور مع مرسوم اخر وقعه الرئيس الروسي يوم 24 أيلول/ سبتمبر الماضي ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.

وقال في المرسوم ان الاجانب الذين يعملون في الجيش الروسي بموجب عقد مدته عام سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا