روسيا تشارك بمشروع نقل عاصمة إندونيسيا من جاكرتا

بعد توقف تنفيذ مشروع نقل العاصمة الإندونيسية جاكارتا، إلى جزيرة كاليمانتان، بسبب قيود كورونا، أعلنت السفارة الروسية تلقيها دعوة للمشاركة في إعداد مشروع خطة نقل العاصمة، والذي تقدر تكلفته بأكثر من 30 مليار دولار.

وأفادت السفيرة الروسية في إندونيسيا، ليودميلا فوروبيوفا، بأن إندونيسيا دعت روسيا للمشاركة في إعداد مشروع خطة لنقل عاصمة البلاد من جاكارتا الواقعة في جزيرة جافا إلى جزيرة بورنيو.

وقالت : "بما في ذلك توجد هناك آفاق جيدة في كاليمانتان (بورنيو)، وذلك بصدد خطط نقل عاصمة إندونيسيا من جزيرة جافا إلى جزيرة كاليمانتان (بورنيو). وأرسلت إليها دعوة للمشاركة وتظهر حكومة موسكو اهتمامها بذلك، ونأمل بتحقيق ذلك".

وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، عن احتمال مشاركة الشركات الروسية في تنفيذ المشروع واسع النطاق للقيادة الإندونيسية لنقل عاصمة البلاد إلى جزيرة كاليمانتان (بورنيو).

وأعلن جوكو فيدودو عن خططه لنقل عاصمة البلاد في عام 2019. واعتبرت السلطات الإندونيسية هذا الانتقال أمرا ضروريا بسبب ازدحام العاصمة الحالية وكذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية لكاليمانتان.

ومن المتوقع أن يستأنف تنفيذه خلال العامين القادمين.