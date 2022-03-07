روسيا تضع قائمة بالدول المعادية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، قائمة الدول التي وصفتها بالمعادية، بعد يومين من تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، والتي ألمح فيها إلى مسعى "موسكو" للرد على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

وتشمل قائمة الدول المعادية، التي أقرتها الحكومة الروسية كلا من: أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنروي وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن مبدأ توجيهيا لفرض عقوبات على روسيا ردا على اجتياحها لأوكرانيا يلحق "ضررا حادا" بالاقتصاد الروسي مع الحد من التداعيات التي قد تضر بالأميركيين والأوروبيين.

وقالت يلين أيضًا خلال لقاء اقتصادي بجامعة ستانفورد، إن من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردا على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مما يؤدي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.

وتركز الدول الغربية على فرض عقوبات اقتصادية لأجل إلحاق ضرر بالحكومة الروسية، فيما تشدد على تفادي أي انخراط مباشرة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.