روسيا تضم 100 الف كيلو متر وزيلينسكي يطلب الانضمام للناتو

في اول تعليق على انضمام 4 مناطق اوكرانية الى الدولة الروسية، قال الرئيس الاوكراني فلاديمر زيلينسكي ان بلاده ستطلب رسميا “تسريع وتيرة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي” كما جرى مع السويد وفنلندا

غربيا، وضعت الولايات المتحدة وحلفاؤها اللمسات الأخيرة على عمليات الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على روسيا بعد خطط الكرملين بضم أراضي أوكرانية، حيث سارعت واشنطن بالاعلان عن عقوبات جديدة على الكيانات داخل روسيا، وتلك الموجودة في الخارج التي تساهم في مجهودها الحربي

واعلنت موسكو انها رفعت علمها على مساحة تزيد عن 100 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، ورفضت كييف والدول الغربية عملية الضم للمناطق الأربع - دونيتسك ولوهانسك وجزء كبير من خيرسون وزابوريجيا، وهي مساحة شاسعة تحتوي على الصناعات الثقيلة والأراضي الزراعية الغنية وقناة المياه العذبة الهامة لشبه جزيرة القرم.

يتبع