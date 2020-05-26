روسيا تطرح دواءً لـ “كورونا” يونيو المقبل

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة الروسية استعداد روسيا لطرح دواء خاص بفيروس كورونا في الصيدليات مع بداية يونيو القادم.

وقال المصدر ذاته إن الدواء الجديد سيحمل اسم أريبليفير، وهو أحد الأدوية الـ3 التي تستخدمها روسيا لعلاج المصابين بكورونا، وبأن العلاج به لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد.

من جانبه قال الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية نيقولاي كريوتشكوف إن التجارب على العقار أريبليفير بدأت منذ 20 أبريل الماضي، مؤكدا أن التجارب السريرية على العقارين الآخرين بدأت من 20 مايو الجاري على المتطوعين فقط.

يذكر أن الحكومة الروسية سمحت بإجراء الاختبارات السريرية على الأدوية المرشحة لعلاج كورونا لكي يتم تسجيلها في قائمة الأدوية المسموح بيعها في روسيا، لتصبح متوفرة في الصيدليات في حال أثبتت فعاليتها.