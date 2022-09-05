روسيا تعزز امن سفارتها في كابول بعد مصرع دبلوماسيين في تفجير عنيف

اعلنت روسيا عن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز أمن السفارة الروسية في كابل اثر الهجوم الدموي الذي شنه مسلحون عليها حيث اعلن عن مقتل اثنين من افراد البعثة الدبلوماسية

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز أمن البعثة الدبلوماسية" واشار الى انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الفور لتعزيز حماية محيط السفارة، وتم إشراك قوات إضافية تابعة لسلطات طالبان، كما تم تفعيل قدرات جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس في أفغانستان".

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة "محاسبة منظمي ومرتكبي العمل الإرهابي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان اشارت معلومات الى ان عدد الضحايا الاجمالي تجاوزالـ 20