روسيا تعلن احباط هجمات لداعش

كشفت الاجهزة الامنية الروسية عن احباط هجمات ارهابية كانت خلايا نائمة لتنظيم داعش تستعد لتنفيذها في البلاد وأوضحت الاستخبارات الروسية أن ستة مسلحين من "داعش" قتلوا واعتقل اثنان آخران.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي ان العملية الامنية تمت في موسكو وأستراخان وكباردينو – بلقاريا، موضحا انه "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".

وتم اعتقال شخص من التنظيم الإرهابي، يوم الخميس الماضي، في العاصمة موسكو، خطط لتفجير قنبلة في مكان مزدحم.

الامن الروسي يعلن تحييد عنصر من داعش

وكان الأمن الفيدرالي قد أعلن بداية الشهر عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في موسكو.

ونوه البيان إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز "أف-1"، وأدبيات دينية متطرفة، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين. وتم فتح قضايا جنائية مرتبطة بثبوتيات المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

محاولات لهجمات سابقة لداعش

وكانت الاستخبارات الروسية قد تحدثت عن إحباط هذه الهجمات الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تكشف عن الصلة التي تربط الإرهابيين، ولم يكن معروفا بالضبط كيف كانوا يخططون لتنفيذ الهجمات.

وقال بيان بهذا الشأن: "أحبطت سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خُطط لها صيف عام 2021 من قبل أعضاء الخلايا السرية ... التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في روسيا. وبنتيجة الإجراءات المتخذة، تم تحييد ستة مجرمين وإصابة اثنين".

وأفيد على وجه الخصوص، بأن أحد مسلحي "داعش" كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وتم اعتقاله يوم الخميس الماضي.