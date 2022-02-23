روسيا تعلن احباط هجوم "ارهابي" في القرم وتتهم اوكرانيا

اعلنت السلطات الروسية الاربعاء، احباط هجوم "ارهابي" كان يستهدف كنيسة في شبه جزيرة القرم، خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة.

وقالت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان ان "جهاز الأمن الفيدرالي (منع) وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم"، مضيفا انه "تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية -برافي سيكتور- الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".

وأضاف البيان ان جهاز الأمن الفيدرالي صادر "مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "برافي سيكتور-".

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا في مرآب أحد المعتقلين مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة الاتصال التابعة للمتهمين على إرشادات خاصة بإنتاج عبوات ناسفة ورسائل بحثوا فيها مخططهم، وهي "تؤكد تورطهم في ترويج الإيديولوجيا المتطرفة عبر الإنترنت"، بالإضافة إلى شعارات "القطاع الأيمن".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا وقرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

وكانت الولايات المتحدة حذرت رعاياها في روسيا الاحد، من تهديدات بوقوع هجمات في العاصمة موسكو، ومدن أخرى وفي مناطق التوتر قرب أوكرانيا.

ونقل متحدث باسم السفارة في حسابه على تويتر بيانا للسفارة حذر من "تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبيرغ وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا".

والخميس الماضي، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع استمر ليومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل "نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية".