روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الاميركي جو بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إدراج الرئيس الاميركي جو بايدن وعددا من كبار المسؤولين في ادارته على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان أن العقوبات التي اصبحت نافذة من اليوم تشمل أيضاً وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز وآخرين.

وأضاف البيان ان "موسكو ستسمح بإمكانية تنظيم اتصالات رفيعة المستوى حتى مع المحددين ضمن قائمة العقوبات إذا لزم الأمر".

واوضحت الوزارة في بيانها ان الاجراء جاء على مبدأ التعامل بالمثل و"ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

وتعد الخطوة ردا روسيا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء لها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة إدارته على خلفية عمليته العسكرية في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات الغربية تقليص قدرات موسكو على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على الغزو.