روسيا تكتشف "آثار متفجرات" في سفينة شحن وتوجه ضربات "موجعة" لموانئ اوكرانية

اعلنت روسيا الخميس، العثور على "اثار متفجرات" في سفينة شحن في البحر الاسود، وذلك غداة تسديدها ضربات صاروخية وصفتها بانها "موجعة" لموانئ في منطقة اوديسا الاوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان ان السفينة التي عثر على اثار المتفجرات فيها اتت من تركيا وكانت في وقت سابق قد ابحرت الى ميناء ريني الذي يعد اهم الموانئ النهرية المؤدية الى البحر الاسود في منطقة اوديسا الاوكرانية.

واضاف ان السفينة منعت من دخول المياه الاقليمية الروسية.

وباتت منطقة البحر الاسود في اعقاب انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب واحدة من المناطق الساخنة على صعيد الحرب بين اوكرانيا وروسيا مع اعلان الطرفين أنهما اي سفينة تتجه إلى موانئ الأخرى ستكون بمثابة هدف عسكري.

وكان الاتفاق الذي وقعته روسيا واوكرانيا في تموز/يوليو العام الماضي وتم تمديده مرتين، قد اتاح لكييف تصدير ملايين الاطنان من الحبوب والمنتجات الزراعية رغم الحرب التي بدأت قبلها بخمسة اشهر.

وبالتزامن، ذكرت وسائل اعلام ان الجيش الروسي وجه ضربات صاروخية ليلية لثلاثة موانئ اوكرانية على البحر الاسود.

وقال موقع "روسيا اليوم" ان الضربات التي وصفها بانها كانت "موجعة"، قد حققت اهدافها، مشيرا الى انها تاتي بعد الهجوم الذي استهدف جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكانت روسيا اعلنت ان الهجوم الذي وقع يوم 17 تموز/يوليو، تم تنفيذه باستخدام زورقين مسيرين، وتسبب في توقف الحركة على الجسر.

صواريخ كاليبر

وغداة هذا الهجوم، توعد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بمواصلة ضرب جسر القرم يهدف الى حرمان الجيش الروسي من التزود بالذخائر والوقود وغيره من الامور اللوجستية.

وسبق ان اعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ان جسر القرم هدف "يجب تحييده".

وكانت تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها الجسر بعد انفجار الشاحنة الذي وقع في تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي، وتسبب اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وتوقف الحركة على الجسر لفترة طويلة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد تسببت الضربات الجوية التي وجهها الجيش الروسي الى منطقة اوديسا الخميس في اضرار بالغة للبنية التحتية واسفرت كذلك عن تدمير مطار عسكري في نيكولاييف و"قاعدة للمرتزقة الاجانب".

واشار الموقع الى ان الضربات تمت بصواريخ من طراز "كاليبر" و"خا 22" و"أونيكس" اطلقت من منظومة باستون الساحلية، فضلا عن صواريخ "خا 59" الموجهة وطائرات مسيرة.

ونقل عن شهود قولهم ان مبنى إدارة ميناء أوديسا ومصرفا مجاورا تحولا الى كومة من الانقاض جراء القصف، مؤكدين ان الميناء "لم يعد موجودا".

وعلى الجانب الاوكراني، افاد أوليغ كيبر الحاكم المحلي في أوديسا عبر "تلغرام" بان غواصة في البحر الاسود اطلقت خلال الليل صواريخ كاليبر على منشآت في ميناء بالمنطقة، ما تسبب في مقتل شخص وتدمير مبنى وسيارتين فضلا عن الحاق اضرار بالتجهيزات في محطة للشحن.