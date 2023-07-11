روسيا تكثف غاراتها في اوكرانيا قبيل قمة الناتو

كثفت روسيا غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة في اوكرانيا مستهدفة ميناء اوديسا المستخدم في تصدير الحبوب والعاصمة كييف، وذلك قبيل قمة لقادة حلف شمال الاطلسي "الناتو" من المقرر ان تناقش مسعى الاخيرة للانضمام الى الحلف.

وقالت القوات الاوكرانية الثلاثاء، انها اسقطت نحو 26 من اصل 28 طائرة مسيرة اطلقها الجيش الروسي الليلة الماضية، مشيرة الى ان منشآت الحبوب في احد موانئ مدينة اوديسا جنوبي البلاد كانت من ضمن اهداف تلك المسيرات.

وكان جرى تخصيص ثلاثة منافذ بحرية أساسية لتصدير الحبوب الاوكرانية بحسب اتفاق مع روسيا توسطت فيه تركيا وينقضي خلال ايام.

وفي سياق متصل، قالت الادارة العسكرية في كييف ان طائرة روسية مسيرة اصابت هدفا في المدينة الليلة الماضية، ودون ان يسفر ذلك سوى عن اضرار طفيفة.

واضافت الادارة انه تم الليلة الماضية رصد اهداف جوية تتحرك نحو العاصمة، وان الدفاعات الاوكرانية تمكنت من تدميرها كافة، ودون تحديد عددها.

واشارت الى ان هذه المرة الثانية هذا الشهر التي تشن فيها روسيا غارات بطائرات مسيرة ايرانية الصنع على كييف.

ورجحت الادارة ان تكون المسيرات انطلقت من منطقة كراسنودار الروسية جنوب اوكرانيا.

وخلال الليل انطلقت إنذارات تُحذّر من غارات في مناطق عدة في اوكرانيا منها ميكولايف وخيرسون وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركيف بحسب التقارير.

قمة الناتو

ياتي ذلك فيما يستعد قادة دول الناتو لمناقشة مسعى اوكرانيا للانضمام الى الحلف خلال قمتهم المقررة في مدينة فيلنيوس الفنلندية المحاذية لروسيا.

وعشية القمة التي تحبذ وسائل الاعلام الغربية وصفها بانها تنعقد على ابواب روسيا، قامت المانيا وفرنسا بنشر انظمة صواريخ وطائرات مقاتلة لتأمين اجواء فيلنيوس.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الاوكراني فولودومير زيلنسكي مع نظيره الاميركي جو بايدن خلال القمة التي تستمر يومين.

وستركز المناقشات في القمة على انضمام كييف إلى الحلف عند انتهاء الحرب، حيث ان ميثاق الناتو لا يسمح بضم دولة اليه وهي في حالة حرب.

واقر زيلنسكي بهذا الواقع قائلا ان بلاده تستحق أن تكون في الناتو، ولكن "ليس الآن لأن هناك حربا جارية".

على انه اعتبر ان الهدف من طرح المسألة هو ارسال إشارة واضحة الى روسيا التي كان مسعى اوكرانيا للانضمام الى الناتو احد الاسباب التي دفعتها الى التحرك عسكريا ضد كييف اوائل العام الماضي.

ومن جانبه، تعهد ينس ستولتنبرغ امين عام حلف الناتو بان يرسل الحلف ايجابية وواضحة لاوكرانيا بشأن مسعاها للانضمام الى التحالف العسكري.

والثلاثاء، قال البيت الأبيض أن الحلف سيعرض مسار اصلاح يتيح ضم أوكرانيا اليه، لكنه لن يطرح جدولا زمنيا لذلك.

وفي وقت سابق، قال بايدن إن اي موافقة على عضوية اوكرانيا في الحلف فيما الحرب جارية مع روسيا سيعني جر الناتو إلى الصراع بصورة مباشرة، مؤكدا في الوقت نفسه انه ليس هناك إجماع بين الدول الاعضاء بهذا الخصوص.