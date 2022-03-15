روسيا تكشف عن مكان احتجاز الاسرى الاوكرانيين

اعلنت موسكو ان الجنود الاوكرانيين الذين وقعو في الاسر يتم معاملتهم بشكل جيد، وكشفت عن مكان احتجازهم في جزيرة في البحر الاسود من دون ان تكشف عن عددهم

وقالت تقارير اعلامية روسية ان الجنود الأوكرانيين الاسرى المحتجزين في جزيرة "زمييني" (الثعبان) في البحر الأسود عن عدم وجود أي شكاوى من ظروف الاحتجاز.

وقال مفوض حقوق الإنسان في مدينة سيفاستوبل الساحلية لوكالة "نوفوستي" الروسية، بافل بوتساي ان الاسرى موجودون في ظروف جيدة، ولا توجد لديهم أي شكاوى، وتتوافق ظروف احتجازهم مع اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وتابع بوتساي: "بإمكاني القول بأن ذلك هو الرأي الغالب على جميع الجنود الأوكرانيين المحتجزين في الجزيرة، وقد تحدثت معهم، وكان ذلك هو مضمون آرائهم. هم يشعرون بالرضا، يتم إطعامهم، يتواجدون في مكان جاف ومحمي. ولديهم جميع مستلزمات النظافة، والشراشف النظيفة والأغطية. كما أن لديهم الفرصة لمشاهدة التلفزيون. ولا توجد شكاوى. قاموا بالاتصال بأقاربهم، لكن بعضهم ليس له أقارب. والظروف كلها متوائمة مع اتفاقية جنيف".

وظهر اسم جزيرة "زمييني" (الثعبان) عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في فبراير الماضي عن استسلام 82 عنصرا من حرس الحدود المتمركزين في جزيرة "زمييني" الواقعة في بحر أزوف، وأفاد أسطول البحر الأسود الروسي بأن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني من جزيرة زمييني الذين استسلموا للقوات الروسية، تم نقلهم إلى مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو عن مقتلهم ووعد بمنحهم وسام "بطل أوكرانيا".