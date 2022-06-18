روسيا تنقل نائب قائد كتيبة "آزوف" النازية الاسير الى موسكو

رحلت السلطات الامنية الروسية سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة "آزوف" النازية، وسيرغي فولينسكي قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية الـ36 الى جانب قياديين أسرى آخرين إلى روسيا لاستجوابهم

وقالت مصادر اعلامية روسية انه تم : "نقل ضباط القوات الخاصة سفياتوسلاف بالامار وسيرغي فولينسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الأراضي الروسية للتحقيق معهما. كما نُقل ضباط آخرون من مختلف الوحدات الأوكرانية إلى روسيا".

وكان سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف تؤمن حماية مجمع آزوفستال، واشرف على ترجيل 20 مدنيا تم نقلهم إلى خارج المنطقة

وفي 20 مايو الماضي اعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام نحو 1730 مقاتلا أوكرانيا في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول منذ بداية الأسبوع، لكن مصيرهم لا يزال يكتنفه الغموض. وقالت الوزارة إنه تم أسر أكثر من 770 مقاتلا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها من المصنع المحاصر.

ولم يوضح الكرملين ما الذي سيأتي بعد ذلك، فيما أشارت كييف إلى إمكانية مبادلتهم بالأسرى الروس الذين تحتجزهم أوكرانيا رغم مطالبة البعض في موسكو معاملة القوات الأوكرانية كمجرمين ومحاكمتهم.

ولم يحدد إلى أي منطقة في روسيا تم ترحيلهما والقادة الذين تم نقلهم أيضا إلى جانب بالامار وفولينسكي.