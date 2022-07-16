روسيا توسع عملياتها العسكرية شرق أوكرانيا

وسعت القوات الروسية من عملياتها العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية، والقضاء على لواء 80 العسكري ولواء دبابات، وتدمير مواقع قيادية للجيش الأوكراني.

وتفيد الأنباء الواردة من دونباس، بأن الجيش الروسي أخذ يدفع بالمزيد من المعدات العسكرية الحديثة إلى خط المواجهة في دونباس.

وذكر مراسلو وكالة "نوفوستي"، أنهم شاهدوا في تلك المنطقة المركبات القتالية "تيرمناتور" وهي تتجه نحو خطوط القتال بالقرب سيفيرسك.

في وقت سابق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بزيادة نشاطات المجموعات العسكرية الروسية في جميع مناطق العمليات، من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية كبيرة ضد البنية التحتية المدنية وضد سكان دونباس ومناطق أخرى.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية - الفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة".

كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء 80 العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.

وتابعت وزارة الدفاع قائلة: "تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك الشعبية".

كما أعلنت القوات الجوية الروسية إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد بمناطق مثل دولغينكوي وإيزيوم ومالايا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف وكاميشاني بمنطقة خيرسون وريشيتيلوفسكي بمنطقة زابوروجيه وألشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا.

واعترضت قوات الدفاع الصاروخية صواريخ من طراز "توشكا-أو" في منطقة نوفوزفانوفكا، بالإضافة إلى اعتراض قذيفتين من نوع "أوراغان" في منطقة إيزيوم خاركيفسكايا.

هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.