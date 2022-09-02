روسيا توقف ضخ الغاز الى اوربا والمانيا تستنفر

اوقفت شركة جازبروم الروسية، اليوم الجمعة، نقل الغاز إلى أوروبا بشكل كامل عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وقالت ان هذه الخطوة ضرورية لاجراءات الاصلاح والصيانة في الخطوط، والتي جاءت بعد ساعات من تهديد مسؤول روسي كبير بوقف ضخ الغاز الى اوربا

تسريب للزيب في الانابيب الروسية

وقال بيان صادر عن جازبروم انه تم اكتشاف تسرب للزيت داخل الأنابيب بالتالي فان الاعطال لا تسمح للشركة بتشغيل الضخ في الانابيب.

يأتي هذا الإجراء بعد إعلان الكرملين أن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية.

ميدفيديف يهدد اوربا

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قد هدد بوقف ضخ الغاز الروسي الى اوربا في حال فرضت الاخيرة سقوفا لاسعار الغاز المصدر اليها من روسيا

وكشف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أن وزراء المالية في مجموعة السبع قرروا بالإجماع تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.

المانيا تستنفر

وعلى الفور قالت تقارير المانية انها تنتظر قرار شركة جازبروم الروسية باستئناف ضخ الغاز الروسي إلى خط أنابيب (نورد ستريم 1) غدا السبت، لكن وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابيك، قال إن بلاده تعمل بشكل جدي لعدم الاحتياج إلى الغاز الروسي في المستقبل.

من جهته اكد المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن ألمانيا استعدت بشكل جيد للشتاء القادم، مشيرة إلى أن ألمانيا تعمل على الاستغناء عن الغاز الروسي تماما.