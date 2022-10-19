روسيا تُجلي سكان خيرسون مع تقدم القوات الأوكرانية

بدأت السلطات الروسية عمليات إجلاء لسكان مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، وقررت اغلاقها وحظر الدخول اليها لمدة أسبوع، وذلك مع تقدم القوات الأوكرانية من المدينة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن يفغيني ميلنيكوف، رئيس اللجنة التنفيذية الإقليمية التي تتولى ادارة المدينة قوله انه تم البدء بإجلاء قسم من سكان خيرسون إلى بلدة أليوشكي وقسم آخر الى مدينة جولايا بريستان على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

واضاف ميلنيكوف ان من يتم اجلاؤهم سيتم نقلهم الى الضفة اليسرى من نهر دنيبر عبر الاسطول النهري، ولاحقا في حافلات إلى "شبه جزيرة القرم وروستوف وإقليم كراسنودار، وإقليم ستافروبول".

ومن جانبه، قال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إنه تقرر اغلاق المدينة وحظر دخول المدنيين إليها لمدة سبعة أيام، لن يسمح خلالها بالدخول الا لحاملي التصاريح الخاصة.

وكان سكان خيرسون تلقوا رسائل قصيرة عبر هواتفهم تدعوهم الى مغادرة المدينة لأنه "سيكون هناك قصف على المناطق السكنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية" بحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال الموقع ان من المقرر نقل ما يصل الى 60 الف شخص خلال هذه العملية، مشيرا الى ان سلطات منطقة خيرسون اتخذت الثلاثاء، قرارا بنقل السكان وإعادة توطينهم "بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وسدها

ونقل عن الخبير والمحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إن تيارات المياه الهائلة ستجرف كل شيء في طريقها في حال انهيار السد الذي تتجاوز سعته التخزينية 18 كيلومترا مكعبا من المياه.

ومن جانبها، اتهمت كييف روسيا بمحاولة تخويف سكان خيرسون التي ضمتها في نهاية أيلول/سبتمبر.

وكتب أندريه يرماك وهو مسؤول في الرئاسة الأوكرانية عبر تلغرام قائلا ان الروس يحاولون تخويف أهالي خيرسون باخبار "كاذبة حول قصف جيشنا للمدينة" مؤكدا أن هذا "الاستعراض الدعائي (... ) لن ينجح".(البوابة- مصادر متعددة)