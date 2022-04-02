روسيا: دمرنا القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل

اعلنت روسيا السبت، انها دمرت بشكل شبه كامل قدرات أوكرانيا العسكرية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في هذا البلد قبل 38 يوما.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله أنه "تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية".

واضاف بيسكوف ان "أحد أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا إنقاذ جمهوريتي ​دونيتسك ولوغانسك​" الانفصاليتين، مؤكدًا "أننا نريد حظر الأفكار القومية في أوكرانيا، وأن يتم الحديث باللغة الروسية بشكل اعتيادي".

واشار الى أنّ "المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن المهم أنها مستمرة"، موضحًا أنّ "موسكو مستعدة لتقديم الدعم المطلق لبيلاروسيا، في حالة تعرضها لهجوم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، تدمير 381 طائرة مًسّيرة أوكرانية و1,882 دبابة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. كما أكد تدمير المطارات العسكرية في مدينتي بولتافا ودنيبر بصواريخ عالية الدقة.

وقالت إن "قواتنا دمرت مستودع وقود في منشأة كريمنشوغ لتكرير النفط بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي 24" في منطقة سومي، وقالت إن قوات دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد قوات الإنزال الأوكرانية

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

جاء ذلك فيما قالت القوات الأوكرانية انها استعادت السيطرة على كييف ومحيطها بالكامل بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك في وقت سابق السبت، أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وقال بودولياك: "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف... يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".

وتوقع بودولياك حدوث معارك عنيفة في جنوب البلاد وشرقها.

وبحسب تقديرات البنتاغون، فقد خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وعمدت الى تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث تواجه جيشا أوكرانيا متمرّسا، مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد" قد يستمر أشهرا، .

وفرّ أكثر من 4,1 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أحصت المفوضية 4,137,842 لاجئا أوكرانيا على موقعها المخصص لهذه الأزمة، السبت، بزيادة 34,966 عن حصيلة نشرتها، الجمعة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وحوالى 90% من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي مليوني طفل بين الفارين.