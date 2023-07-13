روسيا ستتعامل مع مقاتلات اف-16 في اوكرانيا باعتبارها "تهديدا نوويا"

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، من ان بلاده ستتعامل مع وجود مقاتلات اف-16 في اوكرانيا باعتباره "تهديدا نوويا".

وقال لافروف في مقابلة مع موقع "لينتا دوت آر يو" ان روسيا لن تكون قادرة على تجاهل واقع ان هذه المقاتلات التي يدرس الغرب ارسالها الى اوكرانيا قادرة على حمل اسلحة نووية.

واضاف أن روسيا بالتالي ستعتبر ظهور مقاتلات اف-16 الاميركية لدى الجيش الاوكراني "تهديدًا نوويًا غربيا"، مؤكدا ان بلاده سبق ان وجهت تحذيرات من هذا "التطور الخطير" الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

مضيفا: "لن تساعد أي ضمانات هنا".

ونفى الوزير الروسي مجددا تخطيط موسكو لتوجيه ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا، لكنه اعاد التذكير بان ظروف استخدامها لهذه الأسلحة "معروفة جيدا".

ويشير لافروف بذلك الى العقيدة النووية الروسية التي تحصر اللجوء الى هذا الخيار في حالاات محددة من بينها تهديد الامن القومي.

وقال ان الجيش الروسي سينظر الى الطائرات الحربية الموجودة في حوزة القوات الاوكرانية باعتبارها جميعا مزودة باسلحة نووية محتملة، ولن يفرق بين طائرة واخرى في سياق العمليات العسكرية.

كما حذر لافروف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة ستكون لها "تداعيات كارثية" بسبب التهديد الذي تخلقه واشنطن واقمار التجسس التابعة للناتو.

وكان أليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكرانى أعلن مؤخرا ان بلاده تجري استعدادات بما فيها تجهيز المطارات الرادار وأنظمة الرادار والملاحة تمهيدا لاستلام مقاتلات اف-16، والذي توقع الرئيس فولودمير زيلينسكيان يتم بحلول نهاية العام.

وجاء ذلك بعد اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن وعدة دول في الناتو عن خطط خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على تلك المقاتلات.

ومن جانبه، تحاشى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، تحديد موعد لتسليم مقاتلات اف-16 لاوكرانيا، معتبرا ان ذلك يعتمد على جهوزية الطيارين وتدريبهم اضافة الى تقييم الحلفاء للوضع.

وتعهد تحالف يضم 11 بلدا الاربعاء، بان يبدا اعتبارا من الشهر المقبل في بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الاميركية.

ومنذ اندلاع الحرب العام الماضي، قدم الغرب الى اوكرانيا أسلحة بقيمة عشرات المليارات. علما ان الولايات المتحدة قدمت وحدها اكثر من اربعين مليار دولار لهذا البلد من اجل مساعدته في التصدي للجيش الروسي.