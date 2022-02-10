روسيا: على اسرائيل وقف ضرباتها على سورية

دعت موسكو اسرائيل الى وقف غاراتها وضرباتها الجوية على سورية في اعقاب غارة اسفرت عن استشهاد جندي سوري، وقالت ان هذه العمليات تنتهك بشكل صارخ تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك

مخاطر على الحركة الجوية المدنية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وأضافت: "ستؤثر الضربات سلبا على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".

روسيا: وزارة الخارجية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حادّ — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) February 10, 2022

دفاعات سورية دمرت 8 صواريخ اسرائيلية

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته إسرائيل على سوريا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء: نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع F-16، دون عبور حدود الدولة السورية، ضربة بصواريخ موجهة في منطقة بلدة الكسوة بمحافظة دمشق". وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 8 صواريخ بوسائل الدفاع الجوي روسية الصنع تستخدم في خدمة القوات المسلحة السورية".

وتابع: "وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو شن الجيش الإسرائيلي من منطقة هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ10 صواريخ من نوع أرض-أرض إلى مواقع لقوات الدفاع الجوي السورية".

وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوريا وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنشآت للبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا.

معارضة روسية لعدوان اسرائيل

وتعارض موسكو تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بالامتناع عن مثل هذه الأعمال العسكرية".

وأطلقت مقاتلات إسرائيلية ليلة الأربعاء عدة صواريخ على أهداف في محافظة دمشق، وبعدها 10 صواريخ "أرض – أرض" من هضبة الجولان المحتلة على مواقع الدفاع الجوي السورية.