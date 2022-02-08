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غارات اسرائيلية على سورية وصفارات الانذار تدوي في اسرائيل

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 11:14
غارات اسرائيلية على سورية
غارات اسرائيلية على سورية

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق.

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وقالت وسائل إعلام موالية للمعارضة السورية بأن إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد ومطارًا في محيط العاصمة دمشق.

وافادت قناة العالم الإيرانية ان منظومة الدفاع الجوي السورية اعترضت عدة صواريخ إسرائيلية في محيط دمشق

بالتزامن مع اعلان دمشق التصدي لتلك الغارات فقد افادت مصادر عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال فلسطين خاصة في مدينة ام الفحم ووادي عارة، ورجحت مصادر ان يكون ذلك نتيجة تسرب نيران مضادة للطائرات، فيما تحدثت عن انفجارات ضخمة في الداخل الفلسطيني

 


وقالت تقارير اعلامية عبرية نقلا عن مسؤول عسكري انه و"في أعقاب ورود بلاغ عن تفعيل صفارات الإنذار في ام الفحم وشمال الضفة الغربية، ناجم عن صاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه من الأراضي السورية انفجر الصاروخ في الهواء ولم يكن هناك حاجة لاعتراض الصاروخ".

 

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كلمات دالة:سوريةغارات اسرائيليةايرانحزب الله

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