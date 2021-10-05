روسيا: على اميركا مشاركة العالم في تخزين محتوى الانترنت

أعلنت شبكات التواصل الاجتماعي الروسية عن زيادة في نشاطها خلال تعطل فيسبوك على مستوى العالم، أمس الاثنين، والذي قال المسؤولون في موسكو إنه يبرز أحقية روسيا في تطوير منصاتها وشبكاتها الاجتماعية السيادية على الإنترنت.

روسيا تطالب بسيادة اكبر على قطاع الانترنت

ولسنوات عملت روسيا على تأكيد سيادة أكبر على قطاع الإنترنت بها ومارست ضغوطا على شركات التكنولوجيا الأجنبية لحذف المحتوى وتخزين البيانات في روسيا. وأيضا حسنت قدرتها على حجب المنصات التي تخالف القواعد التي تفرضها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال تعطل فيسبوك الذي استمر قرابة ست ساعات مساء أمس الاثنين إن ما يحدث “يجيب عن السؤال الخاص بما إذا كنا نحتاج إلى الشبكات الاجتماعية ومنصات الإنترنت الخاصة بنا”.

تعطل اعدادات فيسبوك

وعزت فيسبوك العطل الذي حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل واتساب وإنستجرام وماسنجر إلى خطأ في تغيير الإعدادات.

ونالت فيكونتاكتا، وهي أكبر شبكة اجتماعية روسية محلية النشأة، مستخدمين أكثر بكثير من فيسبوك في البلاد أمس الاثنين كما أعلنت عن زيادة في الرسائل والمستخدمين خلال سقوط خدمات فيسبوك.