روسيا: عملية امنية تقضي على مسلحين

قالت مصادر اعلامية روسية ان قوات الامن قتلت اثنين ممن وصفتهم بـ "الارهابيين" فجر اليوم الأربعاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار جنوبي البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن المصدر أن العملية الأمنية نفذت في ضواحي بلدة تشيغيم شمال عاصمة الجمهورية نالتشيك، مضيفا أنه "تمت تصفية كلا المسلحين المحاصرين في بيت خاص في تشيغيم".

وذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية.

Двое боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции. По данным НАК, боевики планировали совершить теракт. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним.



Видео: ТАСС/НАК pic.twitter.com/iZ4PNgvi7g — ТАСС (@tass_agency) September 18, 2019

وقررت الأجهزة الأمنية إجراء عملية لمكافحة الإرهاب في جزء من بلدة تشيغيم بعد أن تلقت الثلاثاء معلومات عن تواجد عناصر جماعة دينية متطرفة وأعوانهم في أحد البيوت الخاصة في المنطقة، وتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي الجمهورية.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة بالتعاون مع الأمن الفدرالي كشفت خلايا سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي.