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روسيا: عملية امنية تقضي على مسلحين

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:47
ذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية
ذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية

قالت مصادر اعلامية روسية ان قوات الامن قتلت اثنين ممن وصفتهم بـ "الارهابيين" فجر اليوم الأربعاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار جنوبي البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن المصدر أن العملية الأمنية نفذت في ضواحي بلدة تشيغيم شمال عاصمة الجمهورية نالتشيك، مضيفا أنه "تمت تصفية كلا المسلحين المحاصرين في بيت خاص في تشيغيم".

وذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية.

وقررت الأجهزة الأمنية إجراء عملية لمكافحة الإرهاب في جزء من بلدة تشيغيم بعد أن تلقت الثلاثاء معلومات عن تواجد عناصر جماعة دينية متطرفة وأعوانهم في أحد البيوت الخاصة في المنطقة، وتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي الجمهورية.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة بالتعاون مع الأمن الفدرالي كشفت خلايا سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي.


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