روسيا ماضية في هجومها على اوكرانيا والناتو يحجم عن ارسال قواته

في اليوم التاسع من العملية العسكرية الروسية في العمق الاوكراني، اكدت موسكو انها ماضية الى ان تحقق اهدافها، في الوقت الذي تمسك حلف الناتو حليف الرئيس فلاديمير زيلنسكي عن ارسال قوات عسكرية لحمايته

العملية الروسية مستمرة

واكد الناطق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة وقال "الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا".

وأكد بيسكوف عدم وجود أي خطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية جديدة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين وجو بايدن حول موضوع أوكرانيا.

وذكر أن المحادثات تبقى، على الرغم من ذلك، فرصة جيدة لتقديم الحجج وشرح جوهر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الناتو غير معني بارسال قواته الى اوكرانيا

في الاثناء فان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اكد اليوم الجمعة، بأن أعضاء الحلف اتفقوا على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا، حيث تجري العملية العسكرية الروسية. وأكد أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي.

وقال للصحفيين "وافق الناتو على أنه لا ينبغي أن تكون هناك طائرات للحلف في سماء أوكرانيا، كما يجب ألا يكون هناك جنود من الناتو على أراضي أوكرانيا".

وأضاف "نحن حلف دفاعي ولسنا طرفا في الصراع"، مشددا على أن الحلف "لا يسعى لحرب مع روسيا، لكن الكرملين يريد توسيع نفوذه وقمع دول من حقها اختيار طريقها".

وتابع "قررنا إشراك فنلندا والسويد في كل نقاشاتنا وسنطلعهما على ترتيباتنا وخططنا"، مؤكدا أن "علاقتنا مع روسيا تغيرت بشكل جذري على المدى البعيد، وسنظل ملتزمين بالدبلوماسية".