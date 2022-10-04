روسيا: ملتزمون بعدم شن حرب نووية

اكدت موسكو على لسان وزارة الخارجية الروسية التزامها بعدم شن حربا نووية، واعلنت "الالتزام بالبيان الخاص بشأن عدم جواز شن حرب نووية"

واثيرت التخوفات من استخدام روسيا الاسلحة النووية في الحرب مع اوكرانيا، بعد سلسلة تصريحات تحذر من اضطرار روسيا التي تؤكد انها لا تحارب اوكرانيا بل حلف الشمال الاطلسي الناتو الذي يقدم اسلحة متطورة وبعضها محظور الى الجيش الاوكراني

وقال نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف: "نعتبر من أهم المهمات إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير". وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".

وكان اخر الدعوات لاستخدام السلاح النووي قد صدر عن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الذي طالب الرئيس بوتين باستخدام محدود للسلاح النووي في اوكرانيا، الا ان الكرملين اشار الى ان العاطفة تقف وراء تصريحات الرئيس الشيشاني

من جهته قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي إيه" الجنرال ديفيد بترايوس ان الولايات المتحدة ستدمر الجيش الروسي في حال اقدم على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا.

واضاف : سيكون من شأنه القضاء على كل قوة روسية تقليدية نستطيع رؤيتها والتعرف عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا وكذلك في القرم وكل سفينة في البحر الأسود".