روسيا.. نجاح اختبارات لقاح ضد كورونا

صرح رئيس مركز غامالي الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية بنجاح لقاح جديد موجه ضد فيروس كورونا في اختباره على البشر.

وأثبت الاختبار الناجح وجود مناعة لدى الأشخاص الذين تعرضوا له ولم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.

وقال ألكسندر غينسبورغ، في حديث أدلى به لوكالة “إنترفاكس” الروسية إن الخبراء الذين وضعوا اللقاح لم يختبروه على أنفسهم فحسب بل ويحمون أنفسهم في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا ويتيحون بذلك فرصة مواصلة العمل على وضع اللقاح ضد الفيروس.

و لم يذكر الأكاديمي عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم واكتفى بالقول إن هناك طائفة واسعة من موظفي المركز وبينهم واضعو اللقاح ومنظمو الاختبارات قبل السريرية وخبراء التكنولوجيا.