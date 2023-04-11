روسيا واوكرانيا تستعدان لهجوم عسكري كبير

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من نتائج الهجوم الكبير الذي تعد له كل من روسيا واوكرانيا في ظل تعزيز الحشود العسكرية في منطقة الصراع.

وقال الوزير التركي لقناة A Haber التلفزيونية المحلية، إن كلا الطرفين يرسلان تعزيزات عسكرية إضافية متمثلة بالأفراد والسلاح إلى المنطقة

وكانت تسريبات البنتاغون السرية والخطيرة التي نشرت على مواقع اعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت عن حجم الحشود الاوكرانية التي ستنطلق عمليتها العسكرية في الربيع

ويؤكد وزير الخارجية التركي ان دول كثيرة أعطت لأوكرانيا أسلحة ثقيلة من اجل السيطرة على المناطق التي احتلتها روسيا ، فيما توؤكد موسكو ان ضمها لتلك المناطق جاء نتيجة استفتاء شعبي نتيجته الانضمام الى روسيا "لذلك تنتظرنا معارك خطيرة من أجل هذه المنطقة، ونرى هذا من خلال الاستعدادات".

واكد اوغلو ان احتدام الصراع سيؤثر سلبا على الجميع، ولا مفر من ذلك وشدد على ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.