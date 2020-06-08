روسيا وتركيا تؤيدان عملية للسلام بليبيا وميركل تهاتف السيسي

قالت وزارة الخارجية الروسية الإثنين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا.

وتدعم روسيا وتركيا طرفين متناحرين في الصراع الليبي.

وذكر بيان للوزارة أن الوزيرين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية عبرت في وقت سابق عن تأييدها لمبادرة مصرية تهدف للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا.



الى ذلك، قالت الحكومة الألمانية في بيان الاثنين إن المستشارة أنجيلا ميركل بحثت الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت ميركل للسيسي إن المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة يجب أن تظل الهدف الرئيسي لعملية السلام في ليبيا التي تشهد قتالا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وكان السيسي اقترح السبت وقفا جديدا لإطلاق النار بعدما حققت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا سلسلة انتصارات على قوات حفتر لتجهض بذلك محاولته توحيد البلاد بالقوة بمساعدة من مصر والإمارات وروسيا.

