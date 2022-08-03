روسيا وكوريا الشمالية تهاجمان زيارة بيلوسي إلى تايوان

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، محاولة متعمدة لإثارة غضب الصين، والإثبات أن واشنطن لا تخضع لأي محاسبة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره في ميانمار وونا ماونج لوين اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الروسي: "لا أرى مبررا آخر لإثارة مثل هذا الانزعاج بدون أي سبب تقريبا، مع العلم جيدا ما يعنيه ذلك (زيارة بيلوسي) لجمهورية الصين الشعبية".

ويرى لافروف، أن زيارة بيلوسي إلى تايوان تعكس حرص الولايات المتحدة على الإثبات للجميع أنها لا تخضع لأي محاسبة.

مشابهة الوضع الاوكراني

وقال لافروف: "لا أريد إطلاق أحكام بشأن دوافع الأميركيين، لكن ليس لدي أدنى شك في أن ذلك يعكس نفس الخط الذي شاهدناه فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، وهي رغبة في الإثبات للجميع أنهم فوق أي محاسبة وأن لا محظورات بالنسبة لهم".

وفي وقت سابق وصفت الخارجية الروسية زيارة بيلوسي بأنها "استفزاز سافر يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي الرامي إلى ردع الصين".

وبالرغم من الاحتجاج الصيني القوي، وصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء، لتصبح أرفع مسؤولة أمريكية تقوم بزيارة رسمية إلى تايوان في عقود، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة " تكرس التزام أمريكا الراسخ بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان".

كوريا الشمالية: "تدخل وقح"

من جانبها وصفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، زيارة بيلوسي إلى تايوان، بأنها "تدخل وقح" من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الزيارة "تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي"، مؤكدة "دعمها للصين" التي وصفت زيارة بيلوسي بأنها تنتهك "سيادتها وسلامة أراضيها".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية قائلا: "إن الوضع الحالي يظهر بوضوح أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هي بالفعل السبب الجذري للإضرار بالسلام والأمن في المنطقة"،

وتابع المتحدث: "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وقضية تايوان تتعلق بالشؤون الداخلية للصين".

وأكمل المتحدث: "نحن ندين بشدة أي تدخل لقوة خارجية في قضية تايوان، وندعم بشكل كامل موقف الحكومة الصينية العادل للدفاع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما نقلت "يونهاب" عن الوكالة التي لم تذكر اسم المتحدث.

وأشار إلى "مخطط الولايات المتحدة لزعزعة نمو وتنمية الصين وجهودها من أجل إعادة التوحيد محكوم عليه بالإفلاس".