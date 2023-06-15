رومانيا تشدد التهم ضد اندرو تيت وادعاءات جديدة بالاغتصاب تلاحقه في بريطانيا

كثف الادعاء العام الروماني تهمة الاتجار بالبشر الموجهة الى "كاره النساء" اندرو تيت، والذي بات ايضا يواجه اتهامات جديدة باغتصاب اربع نساء في بريطانيا.

وكانت شرطة العاصمة الرومانية بوخارست اعتقلت اندرو تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق ومشهور مواقع التواصل في كانون الاول/ديسمبر الماضي، للاشتباه في تورطه بجرائم اغتصاب واتجار بالبشر، وتشكيل مجموعة جريمة منظمة.

واضافة الى اندرو تيت (36 عاما) وهو بريطاني ولد في واشنطن ونشأ في بلدة لوتون شمال لندن، تم القبض على شقيقه تريستان (34 عاما) وامراتين.

وفي 31 اذار/مارس الماضي، تقرر وضع الاربعة في الاقامة الجبرية بعد اخلاء سبيلهم من حبس احتياطي دام ثلاثة اشهر.

وكان المدعون ذكروا سابقًا أن الاربعة الفوا عصابة إجرامية بهدف تجنيد النساء وإيوائهن واستغلالهن عن طريق إجبارهن على إنشاء محتوى إباحي من اجل جني عائدات من تلك الممارسات، وهي الاتهامات التي نفاها المشتبه بهم جميعا.

والاربعاء، اكد المتحدث باسم دائرة تحقيقات الجريمة المنظمة والارهاب أن هناك ضحية سابعة تمت إضافتها إلى التحقيق.

وعلى هذا الاساس، اعيد تكييف التهم لتشمل "الجانب المتمادي" للاتجار بالبشر التي تصل عقوبتها الى السجن عشر سنوات، فيما توقع مصدر قضائي ارجاع القضية إلى المحكمة في نهاية الشهر الجاري.

واعتبر فريق المحاماة الخاص بالإخوة تيت أن التغييرات في الاتهامات تخدم في الواقع "مصلحة قانونية" لموكليهم.

اتهامات جديدة

والاربعاء ايضا، تسلم اندرو تيت رسميا بلاغا بشأن اتهامات باغتصاب أربع نساء في بريطانيا.

وقد سلم محامو النساء رسالة الى تيت في مقر اقامته في بوخارست تتضمن مطالبته بتعويضات للضحايا المفترضات "عن الأضرار التي لحقت بهنّ"، بحسب ما افادت شركة "ماكيو جوري أند بارتنرز" في بيان نشرته على تويتر.

زعم اندرو تيت أنه اعتنق الإسلام

وتمهل الرسالة تيت للرد على ادعاءات النساء الاربع حول قيامه باغتصابهن والاعتداء عليهن جسديا، وذلك قبل "اتخاذ إجراءات قانونية" ضده في المستقبل القريب.

وبحسب الشاكيات، وجميعهن في العقد الثالث من العمر، فقد وقعت تلك الانتهاكات بين عامي 2013 و2016 اثناء كان تيت لا يزال في بريطانيا.

وقد ندد تيت بهذه الادعاءات التي اكد انها "انتهازية" ولا تستند الى اي دليل، بحسب الناطق باسمه، والذي اشار الى ان المحكمة رفضت قبل سنوات شكاوى ثلاث من هؤلاء النسوة، متسائلا في الوقت نفسه حول ما الذي استجد الان.

اندرو تيت "محتقر النساء"

وبزغ نجم أندرو تيت بطل الكيك بوكسينغ السابق، بعد مشاركته في النسخة البريطانية من برنامج الواقع الاخ الاكبر "بيغ بروذر" عام 2016، والذي لم يستمر فيه طويلا، حيث تم ابعاده بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجلد فتاة بحزام.

La residencia rumana de Andrew Tate pierde energía durante una 'reunión de emergencia', los fanáticos especulan con un 'ataque Matrix'https://t.co/NcExinTTOp — ab news (@abnews53357046) June 15, 2023

ولم يصدق احد بالطبع تبريراته للفيديو، والتي ادعى خلالها ان الامر لم يكن اكثر من مشهد تمثيلي متفق عليه مع الفتاة، حيث انه معروف بارائه التي تزدري المراة، خصوصا التي يعتبر فيها ان النساء يتحملن جزءا من المسؤولية عن تعرضهن للاغتصاب والتحرش.

وكان اندرو تيت تصدر الاسماء الاكثر بحثا على مواقع التواصل خلال 2022، قبل ان يجري حظره على تلك المواقع، وفي مقدمتها فيسبوك وتيك توك وانستغرام وتويتر، وايضا يوتيوب.

وقد اثار مثل هذا الراي غضبا واسعا بين النساء وانصارهن، باعتبار انه يحمل فيها الضحية المسؤولية عما تتعرض له، فضلا عن انه يحتقر النساء ويزدريهن بارائه الاخرى التي يعتبرهن فيها ملكا للرجال.

وسبق ان زعم اندرو تيت انه اعتنق الاسلام، لكن البعض قال انه يستغل الدين لزيادة شعبيته على الانترنت.

وتمكن ادرو تيت خلال مسيرته القصيرة من جمع ثروة كبيرة كان المحتوى الذي ينشره في مواقع التواصل هو مصدرها الاساسي.

ومؤخرا تباهى اندرو تيت بثروته وبمساهماته في تلويث البيئة من خلال اقتناء عشرات السيارات التي تعمل بمحركات احتراق، مستدعيا بذلك ردا قاسيا من الناشطة البيئية السويدية غريتا ثانبيرغ التي علقت على كلامه قائلة "اعثر على حياة"، بمعنى انه شخص فارغ وفاشل.