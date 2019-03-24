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رومانيا ستنقل سفارتها للقدس وهندوراس ستفتح فيها مفوضية تجارية

رومانيا ستنقل سفارتها للقدس وهندوراس ستفتح فيها مفوضية تجارية
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