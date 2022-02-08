ريان جديد في المغرب: وفاة طفل سقط في بئر ماء

ما ان انتهى اهل المغرب من تشييع الطفل ريان وطي صفحة فاجعته، حتى وصلتهم انباء تفيذ بوفاة طفل آخر من منطقة الخميسات غربي المملكة بنفس الطريقة .

وفاة طفل جديد في بئر في الخميسات

وفي التفاصيل حيث لقي طفل (7 سنوات)، امس الإثنين، مصرعه غرقا في بئر بمحافظة الخميسات غربيّ المغرب، تزامنا مع تشييع جثمان الطفل ريان.

وقالت وسائل اعلام مغربية ان الطفل توفي غرقا في بئر مياه بعمق 50 مترا، بقرية "السبت" ببلدية مقام الطلبة، وكشف موقع العمق الالكتروني أن الطفل "سقط في البئر في غفلة من أسرته، التي اكتشفت أنه في قعر البئر بعد البحث عنه".

تشريح جثة الضحية الجديدة

وأضاف المصدر الاعلامي انه "جرى انتشال جثة الطفل .. ونقلت إلى المستشفى الإقليمي للخميسات قصد التشريح". وتزامن الحادث مع مراسيم جنازة الطفل ريان أورام (5 سنوات)، الذي توفي إثر بقائه عالقا أكثر من 100 ساعة في بئر سقط فيه، وهو حدث اجتذب أنظار العالم خلال محاولة إنقاذه.

دفن جثمان ريان

ووري جثمان الطفل المغربي ريان في مقبرة "الزاوية" بمسقط رأسه بقرية إغران التابعة لمدينة شفشاون شمالي المغرب، وسط حشد جماهيري كبير، بينما بدأت عائلة الفقيد في استقبال التعازي.

وقضى الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئرٍ عمقها 32 متراً ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه، بسبب ارتطامه بالصخور في أثناء سقوطه.