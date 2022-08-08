"زابوروجيه" تستعد للإنضمام إلى روسيا.. والكرملين يعلق على لقاء بوتين وزيلينسكي

وقع يفغيني باليتسكي رئيس منطقة "زابوروجيه"، على مرسوم بشأن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة للأراضي الروسية، وسط اجماع جميع الحاضرين في منتدى "نحن مع روسيا".

وانعقد منتدى الحركة الاجتماعية لمنطقة زابوروجيه "نحن مع روسيا" ، اليوم الاثنين في ميليتوبول، وبحضور أكثر من 700 مندوب من جميع أنحاء المنطقة.

ووافق جميع الحاضرين بالإجماع على إجراء الاستفتاء حول إعادة توحيد منطقة زابوروجيه مع روسيا.

الكرملين: استفتاء في المناطق المحررة

وعلق الكرملين على كلمات رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إجراء استفتاء في المناطق المحررة، وأكد بأنه ليست روسيا من يريد إجراؤه، وإنما سكان تلك المناطق، وعلى زيلينسكي مناشدتهم.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيث أضاف أن حقيقة الأمر هو أن سكان هذه المناطق هم من لديهم هذه الخطط، وتابع: "لسنا نحن الذين نجري الاستفتاء، وإنما هنا، على ما يبدو، من الضروري أن يفهم لمن يوجه زيلينسكي بياناته، لمواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة، أم لمواطني روسيا".

وقال: "إذا كان الأمر يتعلق بمواطني روسيا وقيادتها، فنحن العنوان الخطأ، عليك أن تلجأ إلى مواطنيك، وتسأل لماذا يوجد كثيرون منهم لا يريدون العيش في بلادهم".

زيلينسكي: رفض التفاوض مع موسكو

جاء ذلك ردا على وصف زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على تلغرام يوم أمس الأحد، 8 أغسطس الجاري، إجراء الاستفتاء بأنه "شرط روسي" سيدفع إلى رفض التفاوض مع روسيا، حيث أعلن أن كييف سترفض التفاوض مع موسكو، في حالة إجراء استفتاءات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي: "إذا اتخذت السلطات الروسية طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنها بذلك ستغلق أي فرص أمامها للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما"

لقاء بوتين وزيلينسكي

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا توجد شروط مسبقة، أو أساس حاليا لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا لعقده الرئيس التركي.

وأضاف بيسكوف تعليقا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني: "أما بالنسبة للقمة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلا يمكن تحقيقها إلا بعد أن يقوم وفد من المفاوضين بجميع واجباته، وهذا العنصر مفقود أيضا. لذلك، لا توجد حاليا متطلبات وشروط مسبقة للاجتماع الذي ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. الكرملين يقدر جهود أردوغان لتنظيم عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت بيسكوف إلى أن وفد المفاوضين الأوكرانيين ابتعد عن هذا الأمر، منوها بأنه لا توجد عملية تفاوض بين موسكو وكييف حاليا.