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زاخاروفا تدافع عن الجولان السوري وترد على بومبيو بشأن القرم

زاخاروفا تدافع عن الجولان السوري وترد على بومبيو بشأن القرم
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